Legislatura: Nuevas autoridades la Comisión de Espacio Público

política
Ignacio Parera asume en la comisión legislativa de Espacio Público
Con la presencia de representantes de diversos bloques, la Legislatura porteña definió la conducción de la Comisión de Espacio Público. El diputado Ignacio Parera (Vamos por Más) liderará el equipo de trabajo encargado de supervisar la gestión y protección de los bienes comunes, asegurando el cumplimiento de las normativas de uso y preservación del entorno urbano de la capital argentina.
La Comisión de Protección y Uso del Espacio Público oficializó a sus autoridades con la elección del diputado Ignacio Parera como presidente y Mariana González como vicepresidenta. Este cuerpo legislativo, que se reunirá los miércoles a las 13 horas, cumple un rol fundamental en la regulación y el ordenamiento de los entornos comunes de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Durante el encuentro en el Salón Montevideo, se ratificó el compromiso de trabajar sobre la normativa vigente (Resolución N° 492/2025) para garantizar que el uso del suelo y los espacios de convivencia urbana respondan a las necesidades de los vecinos y al crecimiento ordenado del territorio porteño.