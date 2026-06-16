40 años de la Reserva Ecológica Costanera Sur

sociedad
La Reserva Ecológica Costanera Sur cumple 40 años.
El 5 de junio de 1986, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires declaró a la Reserva como Parque Natural y Zona de Reserva Ecológica, consolidando uno de los procesos de recuperación ambiental más emblemáticos de Buenos Aires. Lo que era un territorio ganado al Río de la Plata, degradado y rellenado con escombros fue recuperado por la propia dinámica de la naturaleza y transformado en uno de los principales pulmones verdes urbanos de la región.
Se pueden realizar actividades pensadas para toda la familia: Exposición fotográfica "40 años de historia", Tándem Sur, naturaleza e inclusión, Eco Talks: charlas breves inspiradas en el formato de divulgación de conferencias temáticas, centradas en distintos aspectos de la conservación ambiental, la biodiversidad urbana y los desafíos contemporáneos vinculados a la sostenibilidad, Visita guiada histórica: Un recorrido que invita a conocer la evolución de la Reserva Ecológica Costanera Sur desde una perspectiva ambiental, urbana y patrimonial, Visita guiada al vivero de especies nativa entre tantas otras.
Hoy, sus 350 hectáreas de lagunas, pastizales, talares y ambientes ribereños albergan más de 2.000 especies de flora, fauna y hongos. Además de su reconocimiento internacional como Sitio Ramsar y Área de Importancia para la Conservación de las Aves (AICA), la Reserva se consolidó como el área natural protegida más visitada de la Argentina. Más de 2 millones de vecinos, turistas y estudiantes la recorren anualmente.
A cuatro décadas de su creación, la Reserva no solo conserva biodiversidad: también funciona como un espacio de educación, integración y encuentro entre la Ciudad y la naturaleza. Las nuevas obras e inversiones consolidan una nueva etapa para uno de los patrimonios ambientales más importantes de Buenos Aires.