Noche a puro glam punk y rock fusión con Trash Stars, Chica Tóxica y Raza

cartelera
La escena musical de la Ciudad de Buenos Aires se prepara para una fecha cargada de distorsión, energía y reencuentros. Este sábado 6 de junio, a partir de las 20:00, El Emergente (Gallo 333, CABA) abrirá sus puertas para albergar una propuesta musical compartida entre Chica Tóxica, Raza y Trash Stars, tres bandas que defienden la autogestión y el sonido enérgico en los escenarios locales.
La jornada también marcará la continuidad de Chica Tóxica, agrupación con una historia particular dividida en dos etapas. Tras un primer inicio a comienzos del año 2000 que quedó inconcluso debido a sucesivos cambios en su formación, el proyecto fue retomado en 2024 bajo el impulso de Lester, quien revitalizó la propuesta primero desde la batería y la voz, para luego situarse al frente en voz y guitarra. Acompañado por Fede en la primera guitarra, Cuervo en el bajo y con la participación activa de Gus en la batería —el músico que más ha colaborado en este proceso de casi dos años ante la falta de un baterista fijo—, el grupo desplegará en vivo un repertorio fuertemente influenciado por nombres históricos de la talla de Kiss, Rush, David Lebón y G.I.T..
A este line-up de alto voltaje se suma Raza, completando la grilla de la noche con su propuesta de RdV (rock de viaje) fusión, una identidad sonora donde conviven el tango, el folclore y los arreglos sinfónicos con la fuerza del rock. Su participación aportará una variedad de matices e instrumentación que enriquecerá la propuesta conceptual del encuentro en el barrio de Almagro.
Trash Stars aportará toda la estética y el sonido de su propuesta glam punk nacida en el año 2021. Conformada por Marky en guitarra y coros, la formación se completa con Mr. Geiben en la voz principal y primera guitarra, Sergey en el bajo y coros, y Mauro en la batería. Con un recorrido que incluye sencillos de autoría propia como "Bughlegum ezycum", "Trash Stars Queen" y "My Jewel", la banda también repasará las canciones de su disco Glammin' up Sun Noize, un trabajo integrado por 14 versiones de composiciones emblemáticas que marcaron la movida glam punk durante las décadas de los 80 y 90, actualmente disponible en plataformas digitales como Spotify y YouTube.