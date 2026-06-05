viernes, 5 de junio de 2026

Mirada federal: ¿De qué se trata la gira regional 2026 de REMAX?


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REMAX consolida su mirada federal con una nueva edición de su gira regional 2026 La iniciativa recorrió Bariloche, Goya, Jujuy, Mendoza, Cariló, Rosario, La Plata y Montevideo, con encuentros presenciales orientados a fortalecer vínculos, compartir perspectivas sobre el mercado y acompañar el crecimiento de la red.


En el marco de una nueva edición de su gira regional, REMAX continúa recorriendo plazas estratégicas de la Argentina y la región con encuentros presenciales orientados a fortalecer vínculos y acompañar el crecimiento de su red. En esta edición, la iniciativa incluyó Bariloche, Goya, Jujuy, Mendoza, Cariló, Rosario, La Plata y Montevideo, reafirmando una forma de trabajo centrada en las personas y la construcción de valor en cada plaza, bajo su lema “Personas Reales. Valores Reales”.

A lo largo del recorrido, los encuentros reunieron a más de mil miembros de la red en jornadas de intercambio y networking que buscan conocer la realidad de cada mercado y consolidar una mirada federal sobre el desarrollo del sector inmobiliario. Para REMAX son parte de una estrategia sostenida de cercanía y construcción conjunta con cada oficina. “Para nosotros, la gira regional tiene un valor muy especial porque nos permite encontrarnos, escucharnos y seguir construyendo red desde un lugar más cercano.

Creemos profundamente que el crecimiento sostenible no se logra en soledad, sino a partir de vínculos reales, trabajo colaborativo y una visión compartida de largo plazo”, señaló Dotti Peñate, CEO de REMAX Argentina y Uruguay. Esa mirada está en línea con una cultura organizacional que la empresa reforzó en los últimos años, con foco en el desarrollo de las personas y la consolidación de una comunidad profesional conectada.

En un mercado que hoy muestra comportamientos cada vez más diversos según la plaza, la gira también funciona como un espacio para compartir perspectivas y acompañar a cada oficina con una mirada más cercana. Ese intercambio entre plazas y referentes forma parte del modelo que se propone y refuerza uno de sus diferenciales históricos, crecer desde la colaboración y sostener una red con visión de largo plazo.

“Cada encuentro reafirma algo que en nosotros consideramos central, y esto es que una red se fortalece cuando hay cercanía, confianza y vocación de construir con otros. Estar presentes en cada plaza no sólo nos permite acompañar su desarrollo, sino también seguir consolidando una comunidad más federal, más humana y más preparada para los desafíos que vienen”, finalizó Peñate.

Los encuentros de negocios forman parte de una estrategia para seguir tejiendo una red capaz de adaptarse a mercados diversos. En un contexto donde la profesionalización y la construcción de comunidad ganan cada vez más relevancia, la compañía continúa apostando a un modelo en el que crecer también significa acompañar y construir valor real junto a cada plaza.
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