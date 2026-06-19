Amplia agenda legislativa en la Ciudad: Los detalles de las normativas aprobadas en el recinto para el transporte, la seguridad y la economía familiar

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El cuerpo legislativo porteño sancionó distintas normas. Se destaca la propuesta para cancelar deudas personales a través del Banco Ciudad, además se reguló el uso de vapeadores, modificaron la VTV, ratificaron la denominada ley hojarasca y respaldaron los proyectos de infraestructura y espacio público en el ámbito de la Ciudad.
La Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires aprobó una serie de proyectos que fueron tratados previamente en sus respectivas comisiones. Dando especial importancia a la situación económica de los hogares, se sancionó la creación de un Programa de Desendeudamiento Familiar y Personal, que cuenta con autoría del diputado Leandro Santoro (Fuerza por Buenos Aires). La propuesta establece una línea exclusiva de créditos a través del Banco Ciudad, orientada a la cancelación y refinanciación de deudas personales previas, bajo condiciones más favorables que las vigentes en el mercado. Además, la iniciativa incorpora incentivos para promover la participación de entidades financieras privadas, complementando la oferta del Banco Ciudad. Asimismo, los legisladores dieron luz verde a las siguientes leyes aprobadas en la jornada:
Otros de los temas sancionados en la tarde del jueves:
Financiamiento de la Línea F de subterráneos: Permite la realización de operaciones de crédito público por un monto de hasta 1.350 millones de dólares a través de organismos multilaterales, instituciones financieras y la colocación de títulos de deuda para financiar su construcción total. El resultado de la votación dio 56 afirmativos, uno negativo y cero abstenciones.
Ley Antitrapitos: Reforma el Código Contravencional (Ley 1.472) impulsando un endurecimiento del régimen sancionatorio para la oferta y prestación de servicios de estacionamiento, cuidado de coches o limpieza de vidrios sin autorización legal. Contempla penas de arresto, trabajos comunitarios y multas, con un resultado final de 35 votos afirmativos y 18 negativos.
Regulación del uso, la venta y la promoción de vapeadores: Prohíbe el acceso a menores de 18 años, impide su uso en espacios cerrados de acceso público y regula su publicidad fuera de comercios habilitados, sumando multas y la gestión diferenciada de sus residuos.
Ley Hojarasca: redactada por la legisladora María del Pilar Ramírez (La Libertad Avanza), tiene por objetivo eliminar regulaciones obsoletas y simplificar el marco normativo en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para facilitar la gestión administrativa.
Modificaciones en la Verificación Técnica Vehicular (VTV): Extiende el número de establecimientos autorizados incorporando talleres y concesionarios, además de ajustar los plazos de vigencia, estableciendo la primera revisión a los cinco años para los 0 km, cada dos años para vehículos de hasta diez años de antigüedad y de carácter anual para los que superen los diez años.