Presentan una exposición de fileteado

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El Museo Casa Carlos Gardel inaugurará el jueves 2 de julio a las 18:00 en Jean Jaurès 735, la exposición “Gardel, lo real, lo simbólico, lo imaginario”, una retrospectiva que reúne una selección de obras realizadas por el artista y maestro fileteador Jorge Muscia a lo largo de casi cuarenta años de trabajo de producción artística inspirada en la figura de Carlos Gardel.
Entre las obras que se expondrán se destacan Pensamientos mudos, Yira Yira (inspirada en el cortometraje protagonizado por Gardel y Enrique Santos Discépolo en 1930), Oratorio Carlos Gardel, Tríptico argentino, Una selfie con Gardel, Tótems porteños, Resignificación del Obelisco y la intervención de un smoking en homenaje a Eduardo Bergara Leumann y su emblemático programa “Botica de Tango”. Debido a su labor artística retratando a las figuras icónicas de la música rioplatense del siglo XX, el poeta Horacio Ferrer lo bautizó como “El Fileteador del Tango” y, en su honor, compuso junto al maestro Raúl Garello el tango El fileteador.
“Esta muestra recorre una selección de trabajos realizados a lo largo de casi 40 años de carrera en los que de diversas maneras he intentado representar, simbolizar, alcanzar aquello que por esencia probablemente resulte inalcanzable. Lo Imaginario: Gardel es la voz idealizada que genera identificación. Es la imagen 'inmortal' que el público ama y refleja. Lo simbólico: es el nombre propio que funciona como significante de la cultura, la nostalgia y la argentinidad. Lo real: su muerte trágica en Medellín no se puede simbolizar del todo, el cuerpo destruido rompe la imagen. El 'mito de Gardel' es el andamiaje que une estos tres registros, el tango vive, su voz perdura y la identidad popular está resguardada”, comenta Jorge Muscia sobre la exposición.
Desde 1976, Jorge Muscia se ha formado en pintura y escultura en escuelas nacionales de bellas artes, perfeccionándose en fileteado porteño junto al gran maestro León Untroib. Asimismo, ha estudiado diversos estilos de artes populares y ornamentales, investigaciones que profundizó desde 1989 a través de viajes de estudio por Italia, España, Francia, Inglaterra, Estados Unidos, México, Rusia y China. La estrecha relación que une al fileteado con el tango lo llevó a colaborar en diversos proyectos donde ambas disciplinas se complementan, convirtiéndose en un pionero en la integración del fileteado en soportes y rubros ajenos a su tradición histórica. Desde la década del 80 hasta la actualidad, Muscia ha realizado seminarios, conferencias, demostraciones y notas gráficas y televisivas tendientes a difundir el conocimiento del fileteado en la Argentina y el exterior.
MUSEO CASA CARLOS GARDEL Jean Jaurès 735 Horario: lunes, miércoles, jueves y viernes de 11:00 a 19:00. Sábados, domingos y feriados de 11:00 a 20:00. Martes cerrado. Entrada: $10.000 Público general | $2.000 Residentes argentinos y/o extranjeros con DNI | Miércoles sin cargo sólo para residentes argentinos | Jubilados, excombatientes de Malvinas, estudiantes universitarios presentando acreditación, personas con discapacidad más un acompañante, menores de 12 años y grupos de estudiantes de colegios públicos, sin cargo todos los días.