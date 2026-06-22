Paso firme de la Selección ante Austria y récord de Messi

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El primer paso hacia un nuevo sueño ya está cumplido. Después de haber sorteado la prueba inicial de manera exitosa, aunque queda el partido del próximo sábado frente a Jordania, la Selección Argentina dirigida por Lionel Scaloni y por Lionel Messi volvió a pisar firme en su segundo compromiso dentro de la Copa del Mundo. Con un triunfo trabajado ante su par de Austria, la Albiceleste encarriló su marcha en el certamen ecuménico y ya abrió las puertas de la clasificación hacia la instancia de los 16avos de final.
Las acciones en el campo de juego entregaron emociones desde el pitazo inicial. Tras una elaborada maniobra colectiva en ataque, el árbitro sancionó la pena máxima a instancias de la tecnología del VAR debido a una infracción cometida contra Lautaro Martínez en el área rival. Sin embargo, el remate ejecutado por Lionel Messi fue apenas desviado del arco austríaco. Lejos de amargarse, el capitán argentino demostró que siempre tiene revancha: en una primera aproximación posterior, el bloque defensivo oponente le ahogó el grito sagrado sobre la línea de meta cuando el guardameta ya se encontraba completamente vencido. La paridad finalmente se quebró minutos más tarde cuando, tras otra excelente combinación a puro toque, el número diez definió desde el borde del área grande para decretar el 1-0 parcial. Golazo argentino!
En la reanudación del compromiso, el inicio del complemento puso a prueba la resistencia del arco nacional. Un peligroso tiro libre ejecutado por Sabitzer obligó a Emiliano Martínez a volar de forma espectacular contra su poste izquierdo para rechazar el esférico y mantener la valla invicta. Con el marcador a su favor, la escuadra nacional tomó las riendas del juego y manejó con criterio los hilos durante una segunda parte que, a nivel general, no registró demasiadas aproximaciones de peligro en las áreas de relevancia.
Las variantes introducidas por el cuerpo técnico le dieron el aire necesario a una estructura colectiva que nunca flaqueó ante los intentos adversarios. Cuando parecía que el trámite del partido se moría en la diferencia mínima, la jerarquía del capitán volvió a emerger de forma determinante. En los instantes finales del cotejo, el atacante rosarino apareció de manera oportuna dentro del área chica tras una sucesión de rebotes y conectó el balón para sellar el 2-0 definitivo, uniendo a todo un país en un abrazo de puro festejo.
Lionel Messi rompió un histórico récord en las Copas del Mundo al alcanzar los 18 tantos tras un doblete convertido ante Austria por la segunda fecha del Mundial 2026.