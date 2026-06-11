Fiesta completa en el debut mundialista

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Con anotaciones de Julián Quiñones y Raúl Jiménez, la escuadra comandada por Javier Aguirre doblegó con autoridad a un combinado africano que sufrió dos expulsiones, encendiendo la celebración de la parcialidad local en el arranque de la máxima cita futbolística.
Antes se realizó una de las tres fiestas inaugurales, esta en México. El espectáculo musical de inauguración comenzó con las actuaciones de Maná y Danny Ocean, quien cantó el tema “Partidazo”. Posteriormente, Los Ángeles Azules se presentaron junto a Belinda para cantar “Por Ella”, generando el aplauso masivo de los más de 87.000 espectadores que coronaron el momento con un emotivo grito de “¡Viva México!”.
Cierre de alto impacto: La celebración continuó al ritmo latino de J Balvin, dándole paso al segmento más aguardado de la jornada: la salida al escenario de Shakira y Burna Boy para interpretar en conjunto la canción “Dai Dai”.
La larga espera llegó a su fin y el balón ya rueda de manera oficial. En el compromiso que dio inicio a la Copa Mundial 2026, la Selección de México exhibió un sólido rendimiento colectivo para doblegar por 2-0 a Sudáfrica, adjudicándose un festejo trascendental en la apertura del Grupo A, zona que también comparten los seleccionados de República de Corea y Chequia.
El escenario del estreno lució un marco imponente, con tribunas colmadas que rememoraron las históricas citas organizadas en el país durante las ediciones de 1970 y 1986. Desde el silbatazo inicial, los dirigidos por Javier Aguirre asumieron el protagonismo del juego a través de una asfixiante presión en campo rival, una estrategia que rindió dividendos de forma prematura. Cuando apenas transcurrían 9 minutos del período inicial, una veloz recuperación en las inmediaciones del área africana decantó en los pies de Julián Quiñones, quien sacó un disparo que se filtró entre las piernas del guardameta Williams para decretar la primera emoción de la tarde.
El panorama se tornó todavía más complejo para el elenco visitante en los albores del complemento. Sobre los 49 minutos, el mediocampista Sphephelo Sithole vio la tarjeta roja tras derribar a Brian Gutiérrez cuando este se proyectaba en absoluta soledad hacia la portería, transformándose en la primera expulsión del campeonato de la FIFA. Con la superioridad numérica a su favor, el Tri no tardó en sentenciar la historia: a los 67 minutos, Raúl Jiménez conectó un impecable testazo al conectar un preciso envío enviado desde la banda izquierda por Roberto Alvarado, estirando la distancia en el marcador.
En el epílogo del cotejo, el combinado anfitrión optó por administrar la tenencia del balón con menor verticalidad, haciendo circular el juego para mitigar el desgaste físico de sus futbolistas. Una nueva tarjeta roja para Sudáfrica, esta vez recibida por Themba Zwane en los minutos de adición, no alteró el rumbo de un trámite completamente resuelto a favor del dueño de casa.