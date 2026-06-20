sábado, 20 de junio de 2026

Museo Casa Carlos Gardel conmemorará la Semana Gardeliana


cartelera

El espacio cultural presentará una grilla conmemorativa por un nuevo aniversario de la partida de la emblemática figura de la música nacional, disponiendo actividades los días miércoles de cara a la fecha del 24 de junio de 1935.


En el marco de la Semana Gardeliana 2026 y de una nueva conmemoración del fallecimiento de Carlos Gardel, ocurrido el 24 de junio de 1935, el Museo Casa Carlos Gardel presentará una programación especial con visitas guiadas y shows musicales. La agenda celebrará la vigencia de una de las figuras más emblemáticas de la cultura argentina y del tango en todo el mundo.

Las actividades planificadas para este ciclo cultural se detallan a continuación:

Visitas guiadas: Se realizarán los miércoles a las 12:00 y a las 14:00. Será una oportunidad para recorrer distintos aspectos de la trayectoria artística y personal de Gardel a través de fotografías, documentos históricos, registros audiovisuales y objetos originales.

Jornada especial por el Día del Cantor Nacional: Se desarrollará el miércoles 24, fecha en la que se cumplen 91 años de la muerte de Gardel.

Concierto Al estilo gardeliano: Se realizará a las 18:00 del citado miércoles, contando con la participación del cantor Jesús Hidalgo acompañado por el trío de guitarras dirigido por Aníbal Corniglio

La actividad, organizada junto a la Asociación Amigos del Museo Gardel, estará incluida con la entrada al museo.
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