Museo Casa Carlos Gardel conmemorará la Semana Gardeliana

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El espacio cultural presentará una grilla conmemorativa por un nuevo aniversario de la partida de la emblemática figura de la música nacional, disponiendo actividades los días miércoles de cara a la fecha del 24 de junio de 1935.
En el marco de la Semana Gardeliana 2026 y de una nueva conmemoración del fallecimiento de Carlos Gardel, ocurrido el 24 de junio de 1935, el Museo Casa Carlos Gardel presentará una programación especial con visitas guiadas y shows musicales. La agenda celebrará la vigencia de una de las figuras más emblemáticas de la cultura argentina y del tango en todo el mundo.
Las actividades planificadas para este ciclo cultural se detallan a continuación:
Visitas guiadas: Se realizarán los miércoles a las 12:00 y a las 14:00. Será una oportunidad para recorrer distintos aspectos de la trayectoria artística y personal de Gardel a través de fotografías, documentos históricos, registros audiovisuales y objetos originales.
Jornada especial por el Día del Cantor Nacional: Se desarrollará el miércoles 24, fecha en la que se cumplen 91 años de la muerte de Gardel.
Concierto Al estilo gardeliano: Se realizará a las 18:00 del citado miércoles, contando con la participación del cantor Jesús Hidalgo acompañado por el trío de guitarras dirigido por Aníbal Corniglio.
La actividad, organizada junto a la Asociación Amigos del Museo Gardel, estará incluida con la entrada al museo.