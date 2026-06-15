Murió Taty Almeida

política
Despedimos a Taty Almeida
La sociedad argentina despiden al emblemático bastión de Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora. Su obra, su postura y una mística popular sin precedentes transformaron para siempre la historia de los derechos humanos.
Junto a sus compañeras, comandó un fenómeno social y político que construyó una base fundamental para la identidad argentina:
🕊️ Desde el dolor de 1975 tras la desaparición de su hijo Alejandro.
🏛️ La conformación del movimiento de Madres adoptando el icónico pañuelo blanco como símbolo de resistencia.
💥 La firmeza frente a la impunidad exigiendo de manera incansable juicios de castigo a los responsables.
🕯️ La profunda madurez colectiva que derivó en la consolidación de las banderas de Memoria, Verdad y Justicia.
Décadas de permanencia pública, continuó su lucha de masas al frente de las recorridas pedagógicas por colegios y universidades, dejando grabados mensajes de concientización a las nuevas generaciones, recordada por su cercanía constante con la juventud argentina. Siempre con una sonrisa!
📢 Sus discursos cargados de convicción y la lealtad incondicional de los militantes convirtieron a sus intervenciones en verdaderos faros éticos. Hoy, esa mística se transforma en un legado social e institucional imborrable. ¡Cada marcha y cada plaza mantendrán viva su obra!