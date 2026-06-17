Estreno ideal: La Selección Argentina goleó en el debut con una producción histórica de Lionel Messi

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La mística del plantel nacional volvió a encender los corazones de cincuenta millones de habitantes. En su presentación inicial dentro del campeonato de la Copa del mundo, la escuadra conducida por Lionel Scaloni obtuvo un sólido triunfo por 3-0 ante su par de Argelia, en un compromiso que estuvo marcado por la histórica vigencia de su máximo referente ofensivo, quien ratificó su posición de privilegio en los registros históricos de la competición global.
El equipo argentino tomó el control de las acciones, administrando los tiempos y monopolizando la tenencia del balón. En los primeros pasajes, una maniobra de combinación colectiva derivó en una definición de la ventaja que fue anulada por una ajustada posición adelantada del ataque. Argelia también dispuso de una réplica donde Chaibi logró vulnerar la resistencia de Emiliano Martínez, pero su festejo fue igualmente invalidado por encontrarse fuera de juego. Sin embargo, la paridad no se sostendría por mucho tiempo. En su partido número 200 vistiendo la camiseta celeste y blanca, el capitán aprovechó las concesiones de la última línea argelina para desenfundar un preciso disparo de pierna izquierda desde las inmediaciones del área grande, decretando la apertura del marcador.
A pesar de que el elenco oponente ensayó algunas aproximaciones que encendieron las alarmas en el sector defensivo, el bloque albiceleste logró resguardar la diferencia mínima hasta el cierre del período inicial. En la reanudación de las acciones, el combinado nacional buscó estirar las cifras mediante diferentes aproximaciones. La segunda conquista se materializó luego de un remate de media distancia ejecutado por Alexis Mac Allister; el guardameta Luca Zidane no consiguió contener el impacto de manera firme y, en la acción inmediata del rebote, el número diez conectó a un solo toque para ampliar la diferencia en el tablero.
La actuación descollante guardaba un capítulo definitivo para coronar el estreno frente al público que colmaba las gradas con su aliento. La tercera y última anotación del encuentro llegó tras una destacada resolución individual en la cual el esférico se colocó contra el sector interno de la meta, sellando el resultado definitivo y asegurando las primeras tres unidades en el inicio del certamen para los campeones del mundo.
La palabra de los protagonistas
Lionel Scaloni: "Hasta que Leo (Messi) quiera será el mejor, hace 20 años que lo hace todos los partidos. Es emocionante verlo, para cualquiera que le guste el fútbol".
"Para nosotros el grupo sigue siendo lo primero. Cuando tuvimos dificultades hemos salido de la mejor manera."
"Los jugadores compiten así solos, desde chicos. Siempre han sido futbolistas excepcionales y han jugado para ganar, no es difícil hacerles entender que tienen que seguir. Compiten y, cuando tienen que sufrir, saben hacerlo".
"Somos un equipo aguerrido y sabemos que al tener la pelota podemos hacer daño".
"No va a pasar que nos confiemos; nos fortalece saber que si hacemos las cosas bien y trabajamos como hoy, lo pondremos difícil para que nos ganen".
"Hacemos entender a los jugadores que cualquiera nos puede ganar si no trabajamos bien, y ellos lo entienden".
"Es espectacular lo que transmite Leo, es difícil de explicar. Los compañeros lo ven como un dios y también como un pibe de barrio".
"El entrenador está continuamente tomando decisiones, y todos saben que se busca lo mejor para el equipo, puede haber equivocaciones pero siempre la intención es la misma, se busca el funcionamiento ideal".
Lionel Messi "Todo lo que estoy viviendo ahora es de yapa. Tuve la suerte de lograr más de lo que pude soñar a nivel grupal y personal".
"Me siento bien para disfrutarlo adentro de la cancha como me gusta a mi." "Sabíamos que iba a ser un partido complicado, ellos tienen muy buenos jugadores".
"Estuvimos bien paraditos cuando no tuvimos la pelota. Nos costó un poco el primer tiempo, pero el segundo cambió".
"Se está viendo en este Mundial que nadie regala nada, que es competitivo, que todas las selecciones están bien preparadas. Es muy parejo todo".
"A mí me gusta jugar al fútbol desde chiquito y cuando estoy bien doy el máximo. Estamos mirando la serie de Rafa Nadal y creo que me identifico mucho, siempre quiero dar el máximo." "Es un honor estar al lado de Klose, de todos esos jugadores. Es un orgullo competir con todos ellos, pero la Open estadística no significa mucho para mí".