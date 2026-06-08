El costo de sostener un cuertel de Bomberos Voluntarios

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En promedio, mantener operativo un cuartel de bomberos voluntarios demanda cerca de $10 millones mensuales, un costo que en muchos casos se sostiene gracias al aporte de la comunidad. En el marco del Día Nacional del Bombero Voluntario, una app anunció que ofrecerá acceso gratuito a su plataforma durante un año para acompañar y fortalecer el trabajo de los cuarteles.
El 2 de junio se conmemoró como cada año en Argentina el Día Nacional del Bombero Voluntario, una fecha que pone en valor el trabajo de miles de personas que sostienen uno de los sistemas de emergencia más importantes del país. Sin embargo, detrás de la vocación y el servicio, los cuarteles enfrentan una realidad cada vez más compleja: altos costos operativos, financiamiento insuficiente y enormes desafíos para modernizar su gestión.
En promedio, mantener un cuartel operativo implica afrontar gastos cercanos a los 10 millones de pesos mensuales entre combustible, mantenimiento de móviles, seguros, equipamiento, servicios básicos y personal de apoyo. En muchos casos, gran parte de esos recursos dependen casi exclusivamente de aportes comunitarios.
La situación se vuelve todavía más crítica frente a emergencias climáticas como incendios forestales, inundaciones o tormentas extremas. Tras los incendios que afectaron amplias zonas de Chubut, numerosos cuarteles de todo el país continúan organizando colectas y recibiendo donaciones para sostener su funcionamiento cotidiano y garantizar que los móviles, equipos y guardias sigan operativos. Entre combustible, mantenimiento de móviles, equipamiento, seguros, servicios básicos y personal de guardia y apoyo, mantener un cuartel abierto implica afrontar costos mensuales cercanos a los 10 millones de pesos.
Desde el cuartel de La Garma, en el municipio bonaerense de González Chávez, explicaron que el funcionamiento cotidiano requiere recursos permanentes y personal clave como cuarteleros, administrativos y personal de limpieza, además del propio cuerpo de bomberos -que puede ir de 15 a 50 personas-.
Si bien el aporte de los estados provinciales es una base importante, la mayor parte del sostén diario recae en el trabajo voluntario y solidario de la comunidad. Por su parte, desde el cuerpo de Bomberos Voluntarios de Marcos Juárez, Córdoba, señalaron: “nos financiamos a través de un subsidio nacional y uno provincial por año, pero como eso no alcanza, recibimos ayuda municipal, una cuota societaria que abonan los asociados y donaciones”.
Los insumos clave que más presionan el presupuesto
Dentro de los insumos más costosos, señalan que los equipos autónomos representan una de las inversiones más importantes: cada uno cuesta entre US$ 3.500 y u$s 5.000 y el objetivo es que cada bombero cuente con el suyo, ya que en incendios de gran magnitud se requiere que todos puedan operar con ese tipo de protección. También destacan el desgaste del equipo estructural, que suele deteriorarse con rapidez y tiene un valor aproximado de US$ 2.000, sin incluir botas ni casco. “El desgaste es bastante parejo en todo el equipamiento. Pero las mangueras o mangas son las que más se desgastan”, explicó Nora Cenci, del área de administración de los Bomberos Voluntarios de Coronel Dorrego. Además, destacó que hoy, también necesitan resolver varios problemas edilicios.
En la mayoría de los cuarteles, en términos de gastos, “el mantenimiento de los móviles representa el mayor peso económico -alrededor del 80% del presupuesto- y durante el verano los costos se incrementan aún más debido al consumo de combustible y lubricantes”, destacan desde Gonzalez Chavez.
Del cuaderno a la digitalización
En paralelo a los desafíos económicos, los cuarteles enfrentan otro problema estructural: la falta de digitalización. La reciente creación del Registro Nacional de Bomberos Voluntarios, publicada en el Boletín Oficial, exige a las entidades presentar documentación actualizada, demostrar trazabilidad en el uso de fondos y mantener registros administrativos ordenados. Sin embargo, gran parte de las organizaciones todavía trabajan con sistemas manuales, cobros puerta a puerta o registros en papel. “Ante esta realidad, la falta de digitalización es uno de los principales desafíos. En muchos casos todavía se manejan con esquemas tradicionales, lo que dificulta ordenar la base de socios, registrar aportes y llevar un control claro de los recursos”, explicó Diego Tonietti, co founder de CuotaQ.
Según estimaciones del sector, en Argentina existen más de 80.000 organizaciones sin fines de lucro y más del 90% aún no está digitalizada, lo que impacta directamente en su sostenibilidad financiera. La falta de herramientas tecnológicas también reduce la capacidad de recaudar. Con menos uso de efectivo y más pagos digitales, muchas organizaciones pierden oportunidades de cobro al no contar con sistemas modernos para recibir aportes, gestionar socios o automatizar contribuciones.
Una plataforma gratis por un año para cuarteles de bomberos
En este contexto, CuotaQ lanzó una campaña especial que consiste en ofrecer su plataforma de gestión y cobro automatizado de manera gratuita durante un año para todos los cuarteles de bomberos voluntarios del país. La iniciativa busca ayudarlos a ordenar bases de socios, sistematizar aportes, digitalizar donaciones y facilitar la administración financiera. “CuotaQ nació para resolver un problema estructural e invisibilizado: la dificultad que enfrentan clubes, cooperadoras, ONG y asociaciones civiles para cobrar sus cuotas y aportes de manera eficiente. Cada vez que una cuota se paga es un club que sigue funcionando, un proyecto social que se sostiene o un cuartel de bomberos que puede mantenerse operativo”, señalaron desde la startup. Según la empresa, durante el último año acompañaron la digitalización de más de 100 organizaciones sin fines de lucro, muchas de las cuales lograron aumentar su recaudación en hasta un 30% gracias a la automatización de pagos y la organización de sus bases de datos.