Felipe Pigna presentará su nuevo libro con Abuelas de Plaza de Mayo

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En el marco de las actividades del año del 50 aniversario del golpe de Estado, Felipe Pigna presenta su libro "76", en una entrevista pública que realizarán al autor los periodistas Nico Guthmann y Sofi Maschio, conductores de Tugo, en Gelatina hoy martes 23 de junio, a las 18:00 en la Casa por la Identidad de Abuelas de Plaza de Mayo, en el Espacio para la Memoria y Derechos Humanos (ex Esma), Avenida del Libertador 8151, CABA.
En "76", Felipe Pigna analiza los hechos más importantes de este primer año de la dictadura militar apelando a testimonios, documentos y archivos recientemente desclasificados. Describe el trazado de un plan económico empobrecedor que no podía llevarse adelante sin una feroz represión centralizada y sistematizada. Y describe la maquinaria de muerte que se venía gestando desde mucho antes del golpe, activada por una parte de la sociedad civil en complicidad con las Fuerzas Armadas.
Se trata de un minucioso trabajo que echa luz sobre aquello que latía en las sombras: la resistencia de la cultura, del movimiento obrero, de las organizaciones estudiantiles y de derechos humanos. Este libro se suma al ciclo mensual de presentaciones previsto para todo el año, con entrada libre y gratuita, gracias al acompañamiento del Banco Provincia.