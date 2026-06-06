Lo nuevo del Museo Quinquela Martín

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Tres miradas sobre la identidad argentina se reúnen en La Boca: el trabajo más reciente de Adolfo Pérez Esquivel, una retrospectiva de José “Pipo” Ferrari y una selección contemporánea de Sergio Pisani.
El Museo de Bellas Artes de Artistas Argentinos Benito Quinquela Martín inaugura hoy desde las 14:00, en su sede de Av. Pedro de Mendoza 1835 (La Boca), tres nuevas exposiciones.
Con el apoyo de la Fundación Piazzolla, se presentará la muestra “María del arrabal”, de Adolfo Pérez Esquivel. Concebida como una transposición visual de la ópera-tango María de Buenos Aires, la exposición propondrá una actualización de esa pieza clásica desde una perspectiva feminista, analizando en clave contemporánea la obra clásica con música de Astor Piazzolla y libreto de Horacio Ferrer. Para eso, Adolfo Pérez Esquivel elaboró una secuencia narrativa que recorrerá uno a uno los episodios atravesados por la protagonista, en una multiplicidad de técnicas pictóricas con diversos soportes —papel, cartón, tela y hasta plástico—, dando cuenta asimismo del itinerario matérico de su creador.
También se inaugurará la muestra en homenaje al maestro José “Pipo” Ferrari, que reunirá obra pictórica y gráfica del artista ítaloargentino, centrada en asuntos del noroeste nacional, con texto curatorial de Juan José Cano. Por reticencia a la lógica del mercado y la legitimación académica, Ferrari ha elegido mantenerse en los márgenes del circuito, pero en su lugar se ha enfocado en cultivar una red de discípulos que actualmente reconoce en sus lecciones los fundamentos de una generación completa. En paralelo a su activo rol docente desde mediados de los años 50, Ferarri emprendió una serie de viajes al corazón del altiplano que moldearon su estética y ética en forma definitiva.
Horario del museo: Lunes de 11:00 a 16:00, miércoles a domingos de 11:00 a 18:00. Martes cerrado. Entrada: $10.000 público general | $2.000 residentes argentinos y/o extranjeros con DNI | Miércoles sin cargo | Jubilados, excombatientes de Malvinas, estudiantes universitarios presentando acreditación, personas con discapacidad más un acompañante, menores de 12 años y grupos de estudiantes de colegios públicos, sin cargo todos los días.
Por último, la exposición “En la bajante” será un recorrido por los últimos 25 años de carrera de Sergio Pisani, que reunirá fotografías y pinturas de asuntos barriales, con texto curatorial de Pedro Lorenzo Lespada. Evitando las manifestaciones pintoresquistas que reproducen la imagen turística del barrio de La Boca, Sergio Pisani reivindica la posición del observador crítico en un espacio porteño que encierra múltiples tensiones. El artista revelará aquellos costados frecuentemente borrados de las calles boquenses y sus protagonistas, que permitirán encontrar belleza y ternura entre los resquicios más profundos de la crueldad.