La ola de calor récord en Europa producto de la crisis climática

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Francia, España y el Reino Unido registraron temperaturas inéditas para el mes de junio mientras las alertas se extienden por gran parte del continente. La ONU advierte de que el calor extremo, agravado por la quema de combustibles fósiles, amenaza la salud, la economía, la agricultura y las infraestructuras.
La ola de calor récord que atraviesa Europa lleva la huella de la crisis climática, afirmó este jueves el secretario ejecutivo de ONU Cambio Climático, Simon Stiell, tras una sucesión de temperaturas inéditas para junio en Francia, España y el Reino Unido que ha llevado a activar alertas en gran parte del continente. Francia registró el 24 de junio su día más caluroso desde que existen mediciones, con una temperatura media nacional de 30 °C, superior incluso al récord establecido apenas un día antes, según Météo-France. En Pulluau, en el oeste del país, el termómetro alcanzó los 43,8 °C.
España también registró sus jornadas de junio más calurosas desde que hay datos los días 23 y 24, con temperaturas superiores a los 40 °C en numerosos puntos. En el Reino Unido, donde se activó una alerta roja por calor extremo, se midieron provisionalmente 36,1 °C en Gosport, en el sur de Inglaterra, un nuevo máximo diario para junio.
La ola de calor afecta ya a buena parte de Europa occidental, central y meridional, desde Portugal y España hasta Alemania, Italia, los Balcanes y Grecia. Las previsiones apuntan a que el foco del calor se desplazará hacia el sureste del continente durante las próximas dos semanas.
“Escuelas que cierran, personas vulnerables que mueren, economías que sudan: así es como se ve la crisis climática en la práctica, y esto apenas comienza”, afirmó Stiell en un comunicado.