Revolución en Córdoba: Sampaoli asume el mando de Talleres

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Una noticia de altísimo impacto sacude el fútbol argentino. Talleres de Córdoba dio inicio formal a un ciclo que promete transformar por completo su presente institucional con la contratación de Jorge Sampaoli como nuevo conductor táctico del primer equipo. El técnico santafesino se pondrá al frente de los entrenamientos de manera inmediata en lo que significará el puntapié inicial de una planificación muy rigurosa asentada en Barrio Jardín, orientada a responder a las máximas demandas de la alta competencia.
Los dirigentes de la "T" hicieron hincapié en el enorme valor que tiene el hecho de que el oriundo de Casilda haya seleccionado al cuadro cordobés para concretar su retorno a la máxima categoría de nuestro país. La llegada de este estratega de 66 años ratifica la ambición de la comisión directiva mediante un desembolso económico de envergadura, incorporando una figura cuya identidad se define por la intensidad, el protagonismo ofensivo y una mentalidad ganadora que ya ha sido probada tanto en prestigiosas ligas locales como en el plano de las selecciones nacionales.
El currículum del flamante conductor exhibe un extenso recorrido por varios de los clubes más importantes de Sudamérica y Europa, incluyendo pasos por Emelec de Ecuador, Universidad de Chile, Sevilla de España, Olympique de Marsella en Francia, además de Atlético Mineiro, Santos y Flamengo en Brasil. Sus páginas más gloriosas las escribió al mando de la Selección de Chile, combinado al que clasificó al Mundial de Brasil 2014 y con el que se coronó campeón de la Copa América 2015. Posteriormente, su carrera lo llevó a comandar el banco de Sevilla y a asumir la dirección de la Selección Argentina en el proceso hacia el Mundial de Rusia 2018.
El cronograma de trabajo inmediato para el plantel ya se encuentra definido en el Centro de Alto Rendimiento Deportivo (CARD). Las actividades se reanudarán este jueves en el predio, dándole continuidad a las tareas los días viernes y sábado en horario matutino. No obstante, el verdadero quiebre se producirá el próximo lunes, fecha en la que Sampaoli tomará las riendas definitivas para dar inicio a la pretemporada de cara al Torneo Clausura 2026, implementando exigentes jornadas que alternarán entre doble y triple turno diario.