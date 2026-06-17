Ramal Campana: Los motivos por los que se resolvió levantar un puente fijo

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Autopistas del Sol (AuSol) decidió construir un nuevo puente de hormigón definitivo para reemplazar la pasarela peatonal del km 49,5 del ramal Campana de la Autopista Panamericana, que fue destruida por un camión el pasado 23 de mayo. Tras los análisis técnicos, de los que participó el secretario de Planificación e Infraestructura del Municipio de Escobar, Diego Benítez, la empresa descartó la que había sido la opción inicial: una pasarela tubular. El argumento principal a favor de la estructura de hormigón definitiva es que su instalación demandará un plazo de tiempo y operativos de tránsito similares a la variante del puente provisorio.
En este marco, AuSol ya comenzó con los primeros trabajos de la obra, que se prevé estará finalizada para fines de julio. Las vigas que conformarán el nuevo puente tienen 18 metros de longitud y pesan aproximadamente 20 toneladas cada una, por lo que los trabajos requieren de una planificación operativa especial para su traslado y montaje. Ante la complejidad de mover estas estructuras premoldeadas —que necesitan grúas para su colocación—, se implementarán desvíos, reducciones de calzada y cortes parciales en horarios no pico y sobre todo nocturnos. Los cronogramas de cortes se comunicarán con antelación a través de las redes sociales de la Municipalidad de Escobar, de la empresa concesionaria y en los carteles informativos de AuSol ubicados a lo largo de la Panamericana.