Scaloni habló en conferencia de prensa antes del cruce de la Selección Argentina contra Austria

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El director técnico del combinado nacional evaluó las complejidades que presenta el conjunto europeo, destacó el deseo de superación de sus dirigidos y envió un saludo especial por el Día del Padre. La selección albiceleste se encuentra en la ciudad de Dallas, lugar en donde jugará su segundo compromiso de esta Copa Mundial de la FIFA 2026.
En las horas previas al compromiso frente al seleccionado europeo, el director técnico del plantel albiceleste realizó una conferencia ante los medios de comunicación para brindar sus impresiones sobre la actualidad del grupo y las características del oponente de turno. El entrenador remarcó la paridad existente en el certamen ecuménico y ponderó las virtudes del adversario, haciendo hincapié en su andamiaje colectivo. Asimismo, analizó el comportamiento de sus futbolistas ante la pérdida de la posesión y valoró el rendimiento sostenido que arrastra el equipo desde la obtención de la última Copa del Mundo.
Lionel Scaloni "El equipo está bien y listo para afrontar el partido de mañana". "Austria es un rival difícil, con muy buenos jugadores. Presiona bien e hizo una gran clasificación. Sin dudas será un partido complicado". "No hay partido fácil en este mundial". "Feliz día a todos los padres, en especial a mi viejo". "Los partidos tratamos de verlos todos. Está bueno, se aprende un montón de cosas y, sobre todo, nos gusta". "No siempre se puede ser dominador del balón en un partido pero lo importante es que el equipo reacciona cuando pasa eso". "Quiero que Leo (Messi) sea feliz, ese es mi deseo para él y creo que el de todos". "Después de Qatar el equipo también hizo buenos partidos. Seguimos una línea de juego". "El equipo da muestras de que siempre quiere mejorar". "Están todos disponibles para jugar".