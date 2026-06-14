¿Cómo hacen los argentinos para trabajar y ver los partidos al mismo tiempo?

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Hoy, en plena era del trabajo híbrido, las videollamadas, el home office y la movilidad laboral, algunos trabajadores combinan productividad y entretenimiento de una forma mucho más natural. El resultado: oficinas improvisadas en cafés, aeropuertos, coworkings o livings donde una presentación puede convivir perfectamente con un partido abierto en otra pantalla. Porque si algo dejó esta nueva cultura laboral es que el escritorio ya no tiene una ubicación fija.
Responder correos mientras se sigue un partido, editar una presentación con una transmisión de fondo o trabajar desde una notebook durante un viaje dejó de ser una rareza. Especialmente durante eventos globales como el Mundial, donde el fútbol atraviesa conversaciones, redes sociales y hasta reuniones de trabajo.
En ese contexto, la tecnología portátil comenzó a ocupar un rol mucho más importante en la rutina diaria. Y una de las tendencias que más creció en los últimos años es el uso de segundas pantallas móviles: monitores ultralivianos y fáciles de transportar que permiten ampliar el espacio de trabajo desde cualquier lugar.
“No se trata solo de entretenimiento. Las personas buscan herramientas que les permitan mantener productividad, organización y flexibilidad sin importar dónde estén trabajando”, explican desde la empresa Acer. “Hoy vemos usuarios que necesitan adaptarse rápidamente a distintos entornos y que valoran dispositivos ligeros, versátiles y simples de conectar”.
La idea tradicional de oficina quedó atrás para muchos profesionales. Diseñadores, estudiantes, periodistas, creadores de contenido, ejecutivos y freelancers trabajan hoy desde espacios mucho más dinámicos, donde la movilidad es parte central de la experiencia.
Ahí es donde dispositivos como el Acer PM161Q empiezan a ganar protagonismo. Con una pantalla IPS Full HD de 15.6 pulgadas, diseño ultradelgado y compatibilidad con notebooks, tablets y smartphones mediante USB Tipo-C o HDMI, el monitor portátil busca convertir cualquier espacio en una estación de trabajo funcional en cuestión de segundos. Además de servir como extensión para productividad, muchos usuarios también los utilizan para consumir contenido, seguir transmisiones deportivas o incluso jugar videojuegos mientras continúan trabajando o estudiando.
Cada Mundial modifica hábitos cotidianos. Cambian horarios, rutinas y hasta la forma en que las personas consumen tecnología. Y en esta edición, la portabilidad parece ser una de las protagonistas.
Ya no hace falta estar frente a un televisor tradicional para seguir cada partido. Hoy el fútbol se mueve junto a las personas: en una notebook durante un vuelo, en una segunda pantalla dentro de una oficina o desde una mesa en un café. Porque en 2026, trabajar y vivir el Mundial ya no son dos cosas separadas.