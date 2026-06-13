La grilla de largada para el GP de Barcelona

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El británico de las flechas de plata dominó la sesión cronometrada en el trazado catalán superando a Lewis Hamilton y a Kimi Antonelli, en una jornada que vibró con el apoyo del público argentino hacia Franco Colapinto.
La adrenalina de la máxima categoría del automovilismo mundial alcanzó su punto más alto en territorio europeo. En una sesión clasificatoria repleta de condimentos y estrategias al límite, George Russell concretó una producción impecable para adueñarse del mejor lugar de largada en el Gran Premio de Barcelona 2026. El integrante del equipo Mercedes, que venía de experimentar una opaca experiencia en el trazado de Mónaco, exhibió una notable regularidad a lo largo de cada instancia y terminó deteniendo los relojes en un registro de 1m 14s 679 centésimas que resultó inalcanzable para sus oponentes, adjudicándose de esta manera su tercera pole en lo que va del presente calendario.
El marco en las tribunas del emblemático recinto de Catalunya, fundado originalmente en la temporada de 1991 y provisto de una extensión de 4.655 kilómetros, estuvo colmado de entusiasmo y una marcada presencia de banderas celestes y blancas para empujar a la sensación sudamericana de la grilla. En el plano de las novedades de los protagonistas, las miradas se concentraron en las declaraciones del corredor local Fernando Alonso, quien causó un fuerte impacto en el paddock al manifestar que la presente cita significará presumiblemente su última presentación formal sobre el asfalto de Barcelona. En la vereda opuesta, la escudería Aston Martin volvió a padecer la falta de rendimiento de sus monoplazas, quedando relegada en las posiciones de vanguardia y estirando un presente deportivo muy complejo.
La estructura Alpine completó un sábado de intensas evaluaciones con un balance positivo en sus filas. Sus dos máquinas consiguieron sortear el filtro de la Q1 merced al rendimiento de Franco Colapinto, quien avanzó en el décimo lugar con una marca de 1:16.590, seguido de manera milimétrica por su compañero de equipo Pierre Gasly en la undécima colocación con 1:16.599. Al momento de afrontar la Q2, la estrategia inicial contempló rodar con neumáticos desgastados, lo que derivó en registros elevados de manera momentánea. Ya en la segunda salida con caucho fresco, el piloto argentino optimizó sus trazados para culminar en la decimotercera plaza del clasificador con un registro de 1:16.191, mientras que el volante francés se posicionó inmediatamente por detrás en el decimocuarto casillero.
La definición de la parte alta de la parrilla entregó emociones hasta el último suspiro. Lewis Hamilton rubricó su regreso a la primera línea de partida tras concretar una gran vuelta en su postrer intento con la Ferrari, enviando al puntero del certamen mundial, Kimi Antonelli, a la tercera ubicación, lo que significó el rendimiento clasificatorio más bajo del joven italiano en su historial dentro de la categoría. Detrás del trío de punta, Lando Norris ubicó a su McLaren en el cuarto lugar, por delante de los Red Bull de Max Verstappen e Isack Hadjar, en tanto que Oscar Piastri culminó en la séptima colocación. Las diez plazas de privilegio se completaron con las meritorias tareas de Liam Lawson al comando del Racing Bull en la octava posición, Nico Hulkenberg con el coche de Audi en el noveno escalón y Charles Leclerc, quien protagonizó la gran frustración de la tarde al golpear los límites de contención al inicio de la Q3, quedando imposibilitado de registrar tiempos y resignado a partir desde el décimo casillero.