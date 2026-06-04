¿Cuáles son los descuentos que renovó Mercado Pago?

economía
Con beneficios en rubros como gastronomía, turismo, combustibles y supermercados, la plataforma ofrece descuentos del 30% abonando con QR y financiación de hasta 18 cuotas sin interés de cara al Día del Padre.
1. Grandes ofertas por el Día del Padre
Del 12 al 21 de junio Mercado Pago ofrecerá grandes promociones para hacerle el regalo a papá con descuentos de hasta 30% y la posibilidad de pagar hasta 18 cuotas sin interés para aquellos que abonen con QR o vía online. A través de la sección de beneficios, los usuarios podrán corroborar cuáles son los comercios disponibles.
2. Supermercados con descuentos de hasta un 25%
Los usuarios pueden obtener hasta un 25% de descuento en supermercados del AMBA y del interior del país, en cadenas como Carrefour, Coto, Día, Vea y Chango Más, entre otros. Los beneficios se acreditan en el acto y en la mayoría de los casos no tienen límite de compras ni tope de reintegro.
Además, quienes cobran su prestación social a través de Mercado Pago, también acceden a un 15% de descuento en Carrefour los sábados y domingos, con tope mensual de $20.000.
3. Descuentos con tarjeta de crédito y prepaga de Mercado Pago
Los usuarios de la tarjeta de crédito de Mercado Pago podrán acceder a 2 cuotas sin interés dentro de Mercado Libre y en pagos a comercios con QR de Mercado Pago para compras superiores a $50.000, y 3 cuotas sin interés en compras mayores a $150.000. Además, entre las promociones del mes aplicables con tarjeta de crédito se se destacan:
● Combustible: 30% OFF todos los lunes pagando con tarjeta física con un tope de $6.000 mensual por usuario.
● Farmacity: 30% OFF todos los miércoles pagando con QR o a través del botón de pago de Mercado Pago en farmacity.com en compras mayores a $30.000, con un tope de $10.000 mensual por usuario.
● McDonald 's: 30% OFF todos los viernes con tarjeta física de Mercado Pago con un tope mensual de $4.000.
● MacStation: Hasta 24 cuotas sin interés en locales de MacStation pagando con QR y en www.macstation.com.ar a través del botón de pago de Mercado Pago.
● Megatone: Hasta 24 cuotas sin interés pagando con QR en locales de Megatone y en www.megatone.net a través del botón de pago de Mercado Pago.
● Nespresso: Hasta 6 cuotas sin interés en locales de Nespresso pagando con QR.
● Adidas: Hasta 9 cuotas sin interés en locales de Adidas Outlet todos los miércoles pagando con QR y terminal de cobro Point
● Asics: Hasta 9 cuotas sin interés en los locales de Asics pagando con QR.
Además, los usuarios pueden acceder a descuentos con la tarjeta prepaga de Mercado Pago:
● McDonalds: 15% OFF todos los viernes, con un tope de descuento mensual de $4.000, pagando con la tarjeta física o con QR de Mercado Pago.
● Mercado Central: 15% OFF todos los martes en locales adheridos, con un tope de descuento de $8.000, pagando con la tarjeta física.
4. Turismo, combustible, indumentaria, gastronomía y mucho más
Los usuarios de Mercado Pago pueden acceder a beneficios en una amplia variedad de rubros de consumo cotidiano abonando con QR u online.
● Despegar: Todas los lunes del mes de junio hay descuentos exclusivos desde la app de Despegar pagando con dinero en cuenta.
- 1/6: 15% OFF en hoteles internacionales a Estados Unidos con tope de $150.000
- 8/6: 4x3 en noches de hoteles en Brasil con un tope de descuento de $200.000
- 15/6: 15% OFF en vuelos de Aerolíneas Argentinas a Estados Unidos, con un tope de descuento de $300.000.
- 22/6: 15% OFF en vuelos domésticos de Aerolíneas Argentinas, con un tope de descuento de $50.000.
- 29/6: 15% OFF en hoteles internacionales de Estados Unidos, con un tope de descuento de $150.000.
● Gulf: 10% OFF los jueves pagando con QR, con un tope de descuento de $6.000 en cargas mínimas de $50.000.
● Dapsa: 10% OFF todos los miércoles pagando con QR, con un tope de descuento de $5.000 en cargas mínimas de $50.000.
● Burger King: 15% OFF los miércoles pagando con QR, con un tope de $7.500.
● Cinemark: 2x1 en entradas para funciones de lunes y martes pagando online.
● Las Margaritas: 20% OFF todos los miércoles pagando con dinero en cuenta y tarjeta de débito, aplicable en un mínimo de compra de $25.000.
● Flechabus: 6 cuotas sin interés pagando vía online.
● Natura: Abonando con QR o tarjetas de crédito física de Mercado Pago y hasta 3 cuotas en compras con un monto mínimo de $55.000 y 6 cuotas en compras con un monto mínimo de $100.000.
● Billabong: Hasta 12 cuotas sin interés pagando con QR.
● Macowens: 15% OFF los jueves y viernes en compras mínimas de $70.000, con un tope de descuento de $15.000
● Easy: Hasta 6 cuotas sin interés abonando con QR y online, en compras con un monto mínimo de $300.000.
● Seven Sports: 20% OFF los miércoles, viernes y sábados pagando con dinero en cuenta y tarjeta de débito, con un tope de descuento de $12.000.
¿Cómo aprovechar los beneficios? Desde la empresa señalan que: 1. Abrí la app de Mercado Pago.
2. Entrá en la sección “Beneficios”. 3. Revisá rubros, días y condiciones según tu ubicación. Para conocer las promociones de la tarjeta prepaga y la tarjeta de crédito, los usuarios deberán ingresar en la sección de su tarjeta dentro de la app y seleccionar “Descubrí los beneficios”.