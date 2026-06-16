Scaloni y Otamendi brindaron la última conferencia de prensa antes del estreno de la Selección

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La cuenta regresiva para el estreno de la Selección Argentina en la Copa del Mundo ingresó en su tramo definitivo. Desde la ciudad de Kansas, localidad que cobija la delegación con temperaturas elevadas pero con un centro operativo óptimo, Lionel Scaloni y Nicolás Otamendi tomaron la palabra para analizar las sensaciones previas al partido inicial frente a Argelia. Con un discurso cimentado en la moderación y el compromiso, el director técnico transmitió tranquilidad respecto al presente de sus dirigidos, remarcando que el plantel arriba en óptimas condiciones físicas y futbolísticas a este nuevo proceso competitivo.
Al momento de los nombres propios, el estratega santafesino llevó calma al confirmar que Emiliano Martínez se encuentra recuperado y, de no mediar imprevistos, ocupará su lugar en el debut. Asimismo, celebró la evolución de Julián Álvarez tras dejar atrás una dolencia en su tobillo, situándolo como una alternativa disponible para el ataque. Respecto a Lionel Messi, el DT recalcó que su presencia resulta trascendental y que atraviesa un gran presente de cara al torneo. Por otra parte, Scaloni anticipó que el equipo ensayó diversas disposiciones tácticas para aplicar antes o durante el juego, sin alterar la fisonomía característica pero preparándose para contrarrestar las virtudes de un rival africano que describió como dotado de mediocampistas con buen trato de balón, delanteros de peso y una notable capacidad de reconversión esquemática.
Por su parte, Nicolás Otamendi aportó la dosis de emotividad a la jornada. El flamante marcador central de River Plate ratificó de manera pública que este certamen significará su última Copa del Mundo con la camiseta albiceleste, una condición que lo lleva a asimilar cada práctica y jornada de convivencia con extrema sensibilidad, matizada por la responsabilidad de defender los colores nacionales por cuarta ocasión en su trayectoria. El experimentado zaguero remarcó el valor de la humildad como eje central para la preparación y valoró la paridad interna que proponen los juveniles del grupo, un factor que eleva la exigencia cotidiana y empuja al combinado a sostenerse en los primeros planos internacionales.
En su balance personal, el defensor rememoró el quiebre histórico que significó la consagración en el estadio Maracaná para destrabar la racha adversa en los encuentros decisivos, lo que pavimentó el camino hacia la posterior alegría en Qatar y la comunión total con el público de nuestro país. A las puertas de un nuevo estreno, tanto el cuerpo técnico como los referentes dejaron en claro que la receta para encarar la competencia radica en replicar la cordura de los últimos años, combinando el temperamento característico del futbolista local con la intención permanente de plasmar un buen juego asociado sobre el césped.
Todo listo para el primer partido de la Selección Argentina. Fotos AFA