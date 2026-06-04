Quién es el argentino que correrá en Mónaco junto a Colapinto

deportes
Luciano Martinez comienza este fin de semana en el histórico circuito de Mónaco su primera temporada oficial de la Porsche Mobil 1 Supercup, categoría que acompaña a la Fórmula 1 en la mayoría de los grandes premios europeos.
En su primera carrera en el principado, y junto a Colapinto en la F1, Varrone en la F2 y Colnaghi en la F3, Luciano completará un histórico fin de semana en el que la Argentina tendrá representante en las 4 categorías que forman parte del programa del GP de Mónaco. “Estoy muy feliz y motivado por comenzar esta temporada en la Porsche Supercup. Será nuestra primera participación oficial en el campeonato y nada menos que con el debut en Mónaco, uno de los circuitos más emblemáticos y exigentes del calendario” señaló Lucho Martinez.
“Junto a Ombra Racing, Porsche y todo mi equipo de trabajo hemos llevado adelante una intensa preparación para afrontar este desafío con la máxima seriedad y profesionalismo. Como parte del Porsche Mobil 1 Supercup Rookie Programme 2026, tuve la oportunidad de prepararme y seguir un plan de desarrollo integral tanto dentro como fuera de la pista en Alemania. Además, completamos un programa de pruebas en Zandvoort, Spa-Francorchamps y Red Bull Ring, acumulando kilómetros y adaptándonos al nuevo auto para llegar de la mejor manera posible al inicio de la temporada” destacó Martinez.
La Porsche Mobil 1 Supercup tendrá 8 fechas durante el 2026, todas ellas acompañando a la Fórmula 1 en los más destacados circuitos europeos. Además de Monaco Luciano correrá en Barcelona, Austria, Bélgica, Hungría, Países Bajos (Doble Fecha) y cerrará el campeonato en Monza, conocido como el templo de la velocidad.
“Sabemos que nos espera un campeonato muy competitivo, pero estamos preparados para dar lo mejor en cada fecha, seguir aprendiendo y aprovechar cada oportunidad para crecer . Quiero agradecer a todos los que hacen posible este proyecto y estoy ansioso por comenzar esta nueva etapa” completó Luciano.
Horarios del Gran Premio de Mónaco: Jueves 4/6: 16:30hs Mónaco / 11:30 Argentina Prácticas Libres Viernes 5/6: 18:45hs Mónaco / 13:45 Argentina Clasificación Domingo 7/6: 11:45hs Mónaco / 6:45 Argentina Carrera Transmisión: Disney +