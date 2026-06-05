Murió el Indio Solari, leyenda absoluta del rock argentino

sociedad
El rock de nuestro país despide a una de sus figuras más trascendentales y masivas. Carlos Alberto "El Indio" Solari ha fallecido, dejando un vacío imborrable en millones de seguidores que acompañaron su camino.
Solari se consolidó en la historia por haber comandado un fenómeno social y musical sin precedentes junto a Skay Beilinson. Al frente de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota, construyó una discografía fundamental que comenzó con el debut de Gulp! en 1985 —hogar de clásicos como "La bestia pop"— y que alcanzó su cumbre con Oktubre en 1986, pieza central del rock nacional donde nacieron "Ya nadie va a escuchar tu remera" y la mítica "Ji ji ji". La masividad del grupo se consolidó con la crudeza de Un baión para el ojo idiota en 1988 y su himno "Todo un palo", alcanzando picos de profunda madurez conceptual y lírica en 1996 con ¡¡Luzbelito!! y la infaltable "Juguetes perdidos".
Tras la disolución de la banda a comienzos de este siglo, Solari continuó su idilio de masas al frente de Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado, debutando con éxito en 2004 a través de El tesoro de los inocentes [Bingo Fuel] y profundizando su poética solista en 2007 con Porco rex, recordado por piezas de alta rotación como "Y mientras tanto el sol se muere".
Sus letras cargadas de metáforas, su postura estrictamente independiente y la lealtad incondicional de sus fieles convirtieron a sus conciertos en "los pogos más grandes del mundo". Hoy, esa mística se transforma en un legado artístico y social que seguirá resonando con fuerza de generación en generación; cada misa ricotera mantendrá viva su obra.
Indio Solari · 1949 - ∞