Nuevo reconocimiento a científico argentino

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El científico argentino Gabriel Rabinovich continúa cosechando reconocimientos por sus labores en investigación y aportes al desarrollo de tratamientos en el área de inmunología.
En el mes de mayo tuvo el reconocimiento de presidir el prestigioso congreso Keystone Symposia, celebrado en Whistler, Canadá, que ayuda a investigadores y potencia los desarrollos en inmunología y oncología.
Keystone Symposia on Molecular and Cellular Biology es una organización sin fines de lucro con sede en Silverthorne, Colorado, EE. UU., que organiza anualmente entre 50 y 60 conferencias abiertas y revisadas por pares sobre diversos temas de ciencias de la vida. Los temas abarcan la investigación básica y clínica, e involucran a los sectores académico, industrial y de salud global, con el fin de promover avances traslacionales con impacto médico.
Rabinovich considera que la invitación al evento de la magnitud de Keystone es un logro destacado. “El plus es que eran dos Keystone en uno: el de Tumor Microenvironment y el de Resolution of Autoimmune inflammation. Hace dos meses me comunicaron que había sido seleccionado para dar la Conferencia Inaugural, lo cual fue un honor totalmente inesperado, así que estoy muy feliz”. agregó.
El científico destaca la valoración y la selección de sus trabajos por parte de los organizadores. “El hecho de haber seleccionado nuestro trabajo como conferencia plenaria nos marca un termómetro importante de que nuestros hallazgos están siendo sumamente respetados por la comunidad internacional lo cual nos enorgullece muchísimo”, enfatizó. “Dividí mi presentación entre nuestros hallazgos recientes acerca del rol de galectina-1 en microambientes tumorales e inflamatorios”, explicó sobre su alocución.
Gabriel Rabinovich sigue indagando en España sobre la proteína Galectina -1 y buscando nuevas líneas de investigación. “Queremos investigar el papel de otras galectinas diferentes a galectina-1 y extrapolarlo a otras enfermedades involucradas en el "inflammaging" incluídas neurodegenerativas, cardiovasculares y neoplásicas”, comentó.
Para sumar a esta etapa de celebraciones, el Dr. Rabinovich lidera un proyecto enfocado en desentrañar los mecanismos de resistencia en cáncer de páncreas que fue galardonado con el Premio Fero Dr. Baselga, uno de los reconocimientos de investigación oncológica más prestigiosos de España. “El CaixaResearch Institute es un desafío enorme, un centro de vanguardia para el estudio de la inmunología con grandes implicancias traslacionales y estoy también muy feliz de haber contribuido a sus comienzos. Y fue también una gran alegría que nuestro proyecto haya sido seleccionado para el Premio Fero Dr. Baselga”, finalizó.