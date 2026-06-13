Entrega de insumos a clubes de barrio en Quilmes

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“No hacemos más que pensar cómo seguir fortaleciendo a nuestros clubes de barrio porque entendemos que en este contexto tan adverso que estamos atravesando siempre decimos que los clubes de barrio son más allá de un lugar de encuentro para nuestros pibes y pibas, o una disciplina deportiva, un espacio comunitario donde muchas familias se sienten abrazadas por los directores técnicos, los que atienden el buffet, los directivos, y forman una gran familia”, aseguró Eva Mieri, acompañada por el secretario de deportes del municipio, Nicolás Mellino, y la directora general de entidades de bien público, Sharon Lombardía que destacó: “La entrega de estos materiales tiene que ver con dos aristas. Por un lado, un programa específico de la Fundación Banco Provincia, a quienes le agrademos la entrega de las pinturas en el marco del Mundial que acaba de empezar para que todos los clubes de barrio tengan en su piso los colores de la bandera argentina. Y por otro lado, desde el Municipio, estamos haciendo entrega de un kit deportivo que consta de camisetas de entrenamiento, pelotas, conos y algunos elementos más”.
“Para nosotras sigue siendo importante encontrarnos, contarles cómo hacemos para seguir entregando este tipo de materiales y sobre todas las cosas para que sepan que nuestra compañera Mayra Mendoza, sigue en la Legislatura bonaerense peleando por cada derecho y por cada recurso que le corresponde a los quilmeños y las quilmeñas. Cuenten con esta gestión y con estos compañeros para seguir fortaleciendo a los clubes de barrio y hacer de Quilmes el lugar que nos merecemos”, finalizó.
En este contexto, Nicolás Mellino, sostuvo: “Cada entrega de materiales requiere de mucho esfuerzo municipal en lo que tiene que ver con la gestión y la administración. Hoy son cinco, pero saben que después van a ser más, porque son muchísimas las instituciones de nuestro distrito. Pero como dijo Mayra Mendoza siempre y hoy Eva Mieri, los clubes son prioridad, y más en un contexto como el que estamos viviendo, con la crudeza que nos está tratando el gobierno nacional. Hoy más que nunca los pibes tienen que estar en los clubes”.
La Fundación Banco Provincia lleva adelante “Clubes en Forma” y, en el marco del Mundial 2026, acompaña y fortalece a los clubes de barrio con la mejora de sus espacios deportivos pintándolos de celeste y blanco, porque estos Playones son el escenario donde nacen las futuras estrellas. La propuesta incluye la entrega de los materiales para poner en valor los playones y las canchas de baby fútbol, junto con jornadas de voluntariado para impulsar el trabajo en equipo y reforzar el espíritu de pertenencia. El objetivo es lograr que la comunidad de cada club participe activamente en la pintura de su canchita de fútbol.
En esta oportunidad, las cinco instituciones de Quilmes alcanzadas por la iniciativa fueron: Asociación Civil Polideportivo Vecinal San Francisco Solano, Club Salamanca (Los Álamos, Ezpeleta), Sociedad de Fomento Independencia (Quilmes Oeste), Club Social y Deportivo Villa Vercelli (Bernal Oeste), Sociedad de Fomento 9 de Julio (Bernal Oeste), que recibieron diferentes elementos y materiales para acondicionar sus canchas. Además de los insumos provistos por el programa, la Secretaría de Deportes del Municipio de Quilmes complementó el beneficio con la entrega de un bolsón deportivo para cada entidad, el cual contiene 6 balones, conos, inflador y vestimenta de entrenamiento para las categorías formativas. La entrega de estos recursos forma parte de un esquema de acompañamiento integral a los clubes de barrio desde el inicio de la gestión de Mayra Mendoza, teniendo en cuenta que estas instituciones promueven el sentido de pertenencia y el trabajo comunitario mediante jornadas de voluntariado.
En este marco, profesora de la SF 9 de Julio, a la que asisten unos 200 niños y niñas, Milena Mansilla, dijo que “esta entrega me hace ver que el Municipio está presente y nos tiene en cuenta a los clubes de barrio. Tenemos muchos chicos con carencias y esto es como un mimo para que ellos estén en el club y no en las calles”.
Participaron también en esta actividad el secretario de Servicios Públicos, Sebastián García, y el titular de Unión Nacional de Clubes de Barrio de Provincia, Diego Indycki, entre otros funcionarios, y autoridades e integrantes de los clubes presentes.