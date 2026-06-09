Cuántos autos se patentaron en mayo

economía
En un informe la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (ACARA) informó el núemro de vehículos patentados durante el mes de mayo.
El número de vehículos patentados durante mayo de 2026 ascendió a 41.921 unidades, lo que representa una baja del 25,6% interanual, ya que en mayo de 2025 se habían registrado 56.319 unidades. Si la comparación es contra abril, se observa una baja del 12,2% ya que en ese pasado mes se habían registrado 47.730 vehículos. De esta forma, en los cinco meses acumulados del año se patentaron 247.187 unidades, esto es un 9,7% menos que en el mismo período de 2025, en el que se habían registrado 273.819 vehículos.
El presidente de ACARA, Sebastián Beato, comentó: "El mercado automotor continuó en mayo con una clara desaceleración interanual, la demanda se mantiene con cautela y muy selectiva al momento de concretar las operaciones. Ha cambiado la composición del mercado con la llegada de nuevas marcas y modelos que hoy despiertan la atención del público y han generado una oferta muy amplia y competitiva. Otros temas claves, en los que vamos a seguir trabajando, es la carga impositiva, que sigue siendo mayor al 50% del costo de un vehículo, las tasas de financiación, que necesitamos que sigan a la baja, y los costos bancarios, que inciden mucho en las operaciones. Son aspectos que se vuelven vitales en momentos donde hay menor venta y más competencia y donde sostener nuestras estructuras se vuelve más difícil".
"En este escenario, las concesionarias continuamos desempeñando un rol central para mantener el nivel de actividad, acompañando al cliente con promociones, alternativas de financiación, previsibilidad y confianza en la decisión de compra, porque hoy se analiza quién está detrás de cada marca, quién la importa y quién respondería en caso de cualquier problema en la post venta. Ahí también se juega nuestra confianza y se abre una oportunidad para la red comercial, y quisiera insistir a que la gente aproveche este momento porque va a encontrar en los concesionarios oficiales promociones muy convenientes y estímulos para poder capitalizarlas", completó Beato.