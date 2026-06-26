Día Mundial de la Refrigeración: alimentos y la IA

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Cada 26 de junio se celebra el Día Mundial de la Refrigeración, una fecha que pone en agenda la evolución de una tecnología que, lejos de mantenerse estática, atraviesa hoy una de sus transformaciones más significativas.
La innovación que está redefiniendo la categoría tiene un nombre propio, la Inteligencia Artificial aplicada a la conservación de alimentos. Según las últimas estimaciones del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), cada persona desperdicia en promedio 79 kilos de alimentos al año, y el 60% de ese desperdicio mundial ocurre en los hogares. El propio organismo señala que los países más cálidos tienden a desperdiciar más alimentos per cápita, en parte por la falta de soluciones sólidas de refrigeración y conservación.
Whirlpool eligió esta fecha para destacar el lanzamiento de su colección Xpert AI, la línea premium de heladeras con Inteligencia Artificial. Las propuestas integran sensores con IA que monitorean y ajustan la temperatura interna de forma constante, incluso ante aperturas frecuentes de la puerta, logrando que los alimentos se conserven frescos hasta un 44% más de tiempo.
La refrigeración doméstica nació con un objetivo simple, mantener el frío estable. Hoy, esa premisa se volvió mucho más sofisticada. La tecnología Fresh Protein con IA preserva el sabor y la jugosidad de carnes y cortes congelados por más tiempo, mientras que el sistema Fresh Space con Smart Sensor regula automáticamente la temperatura del cajón de frutas y verduras para mantenerlas frescas hasta por 20 días. A esto se suma Safe Power, tecnología que permite conservar los alimentos hasta 20 horas después de un corte de energía, y un filtro de aire de carbono que neutraliza olores dentro de la heladera.
Con capacidades que van de los 472 a los 507 litros netos, tecnología No Frost e Inverter, y el diseño W Collection con panel panorámico y terminaciones premium, el lineal busca dar respuesta a distintos tipos de hogar sin resignar la promesa central, que la tecnología trabaje a favor de la frescura de los alimentos y no al revés. A más de un siglo de la primera heladera doméstica, el Día Mundial de la Refrigeración encuentra a la categoría en un nuevo punto de inflexión. La discusión ya no es solo cuánto frío puede generar un equipo, sino qué tan bien entiende lo que tiene adentro. Con más de 35 años en el país, Whirlpool continúa apostando a la innovación como motor central de su estrategia de producto, posicionando a la Inteligencia Artificial como el próximo gran salto de la refrigeración doméstica.