Lanzan "Puente hacia la Equidad"

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En la tarde del martes 23 de junio la iniciativa "Puente hacia la Equidad: Mujeres y Diversidades de La Boca y Barracas en Turismo y Cultura" tuvo su presentación oficial en el Centro Cultural El Sueñero. Organizaciones sociales, referentes barriales e instituciones académicas y públicas se reunieron en la sede de Tomás Liberti 1135. El programa se extenderá hasta junio de 2027 y apunta a generar un circuito cultural y turístico alternativo que amplíe la permanencia de quienes visitan la zona sur de la Ciudad. El primer mapeo participativo será el 18 de julio.
El encuentro funcionó como una mesa de trabajo horizontal para compartir el cronograma de implementación y definir las primeras acciones colectivas. El proyecto da continuidad al trabajo territorial previo del circuito "Las Dos Orillas". Ante la ausencia de políticas nacionales, la iniciativa se consolidó gracias al financiamiento estratégico de la Fundación Suiza para el Turismo Solidario (SST). La propuesta es implementada de forma directa por la Asociación Civil Centro Cultural y Biblioteca Popular El Sueñero junto al Instituto de Desafíos Urbanos Futuros (IDUF).
Durante la apertura, Lucila González (El Sueñero) destacó que el programa busca "ponerle un marco a ideas que por ahí están dispersas" y potenciar los miles de proyectos que ya existen en el territorio. Por su parte, Inés Albergucci (IDUF) remarcó el valor de la comunidad organizada y de los actores locales para sostener estas iniciativas y darles una impronta diferencial frente al turismo puramente comercial. A continuación, Maxi Nenna (El Sueñero), detalló cómo se gestionó el financiamiento internacional ante la falta de políticas públicas locales y la inacción del gobierno de Milei en el área. Nenna afirmó que el desarrollo de La Boca, Barracas y el Riachuelo es una agenda transversal para quienes militan por una sociedad más justa, y que el proyecto constituye "una herramienta abierta para revalorizar lo que venimos haciendo conjuntamente desde lo comunitario y de lo barrial".
La reunión contó con la participación de diversos sectores que enriquecerán el proceso formativo y el desarrollo de los futuros itinerarios:
Patrimonio y ambiente: Antolín Magallanes alertó sobre los riesgos de la saturación turística comercial que oculta el paisaje y el río. Afirmó la necesidad de generar empleo local con identidad y calidad: "Nos sirve que el visitante recorra, camine y se quede. No nos sirve una visita de cinco minutos".
Aporte académico: Pablo Reales, director de la Licenciatura en Turismo de la Universidad Nacional de Avellaneda (UNDAV) —organismo a cargo del monitoreo externo del proyecto de acuerdo con el plan de seguimiento—, coincidió en la urgencia de diversificar la oferta. Subrayó que "La Boca no es el Caminito en el que el turismo comercial la convirtió" y puso a disposición los circuitos comunitarios diseñados por los jóvenes del barrio tras la pandemia.
Género y diversidad: Martín Canevaro (100% Diversidad y Derechos) celebró el desafío de convocar a la comunidad LGBTIQ+ de los barrios del sur para que habite el territorio de manera segura y participe activamente del proyecto, visibilizando a las mujeres y diversidades en los roles de vocería.
Desarrollo e integración regional: Soledad Martínez (subsecretaria de Turismo de la Provincia de Buenos Aires), definió al turismo como una herramienta de transformación social y de arraigo para los jóvenes. Destacó la importancia de construir puentes hacia la equidad en lugar de muros, articulando la atracción de la Ciudad con los municipios vecinos como Avellaneda.
El equipo técnico del programa, que cuenta con Ana Kondakjian como responsable de las jornadas de Mapeo y Sensibilización confirmó que la primera actividad pública se realizará el sábado 18 de julio en el Parque de Flora Nativa Benito Quinquela Martín (Parque Irala). Y consistirá en una jornada abierta y participativa para relevar los recursos culturales y los emprendimientos de la economía popular de la zona. Para mantener informada a la comunidad y registrar las inscripciones de las 70 participantes directas previstas para el ciclo de talleres, el equipo habilitó la cuenta oficial de Instagram @puente.equidad. En los próximos días también se abrirá un canal informativo de WhatsApp y se lanzará la publicación digital Puente Equidad