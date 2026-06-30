Llega BA Market a Colegiales

cartelera
La feria de productos saludables y típicos estará ubicada en Plaza Juan José Paso, Moldes 1302, en el barrio de Colegiales, este sábado y domingo de 11:00 a 19:00.
La Feria contará con 45 puestos con alimentos preparados para consumir en el momento, bajo la modalidad “take away”, además de productos saludables diversos como aceites, cereales, especias, frutos secos, verduras, bebidas sin alcohol, hongos, infusiones, legumbres, lácteos, panificados, mermeladas, plantas aromáticas y comidas típicas de la Argentina. La entrada es libre y gratuita y se suspende en caso de lluvia.
Más Ferias de la Ciudad para disfrutar el fin de semana
La Feria Nuevos Sabores estará el sábado y domingo en Plaza Echeverría en Bauness y Nahuel Huapi de 11:00 a 19:00, Villa Urquiza.
La Feria Sabe la Tierra estará el sábado y domingo en Plaza Colombia en Isabel La Católica y Pinzón de 11 a 19 h, Barracas.
La Feria Voces del Sur estará el sábado en Parque Rivadavia en Av. Rivadavia 4950 de 11:00 a 19:00, Caballito; en Plaza Islas Malvinas en 20 de septiembre y Caboto de 11:00 a 19:00, Barracas; y Plaza Martín Fierro en La Rioja 1200 de 11:00 a 19:00, San Cristobal; y el domingo en Parque Rivadavia en Av. Rivadavia 4950 de 11:00 a 19:00, Caballito; y en la Plaza Manzana 66 en Av. Jujuy y Av Belgrano de 11:00 a 19:00, Balvanera.
La Feria Migrante estará el sábado y domingo en Parque Centenario en Av. Diaz Velez y Finochietto de 11:00 a 20:00. Caballito.
La Feria Ofelia estará el sábado y domingo en Plaza Arenales en Mercedes y Nueva York de 11:00 a 19:00, Villa Devoto.