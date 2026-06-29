Convocan a relevar el arbolado urbano en Santa Rosa

sociedad
La propuesta para la comunidad es a observar, registrar y reflexionar colectivamente sobre el estado actual de los árboles en la ciudad, reconociendo su papel fundamental en la calidad de vida urbana. En un contexto atravesado por el calentamiento global y el cambio climático, el arbolado urbano cumple un rol clave para mitigar el aumento de las temperaturas, reducir los efectos de las islas de calor, proteger la biodiversidad y mejorar las condiciones de habitabilidad en los barrios.
La convocatoria de la Asociación Alihuen, la Cátedra de Biogeografía del Profesorado y Licenciatura en Geografía de la UNLPam convocan a vecinos y vecinas de Santa Rosa, La Pampa a participar del relevamiento del arbolado urbano, poda, mutilación, islas de calor y diversidad biocultural.está dirigida a todos los habitantes de Santa Rosa, con el objetivo de promover una mirada atenta, sensible y crítica sobre los árboles de la ciudad, las intervenciones que reciben y el modo en que forman parte de la vida cotidiana, la identidad barrial y la memoria comunitaria.
Los árboles urbanos no constituyen únicamente un elemento ornamental del paisaje: aportan sombra, regulan la temperatura, mejoran la calidad del aire, favorecen la presencia de aves, insectos y otras formas de vida, y sostienen vínculos sociales, afectivos y culturales con la comunidad.
Desde una perspectiva de diversidad biocultural, el relevamiento busca generar información valiosa sobre el estado del arbolado urbano, identificar daños, documentar podas incorrectas y visibilizar las consecuencias ambientales, sociales y culturales de la pérdida de cobertura vegetal, la mutilación de árboles y la ausencia de sombra en distintos sectores de la ciudad.
Para los organizadores: "La participación ciudadana será central para construir un diagnóstico sensible y situado sobre esta problemática. A través de la observación directa, el registro fotográfico, la producción artística y la reflexión colectiva, la iniciativa busca sensibilizar sobre la importancia de proteger el arbolado urbano y promover formas de intervención más responsables, sostenibles y respetuosas de la vida en la ciudad".