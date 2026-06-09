"No nos van a poder mentir": El control de Scaloni para armar la lista final

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La Selección Argentina ultima detalles en Estados Unidos para lo que será su examen final antes de la gran cita. En la habitual conferencia de prensa previa al partido amistoso frente a Islandia, el entrenador Lionel Scaloni trajo tranquilidad a los hinchas argentinos al confirmar que el capitán, Lionel Messi, sumará rodaje en el encuentro. Sin embargo, el estratega advirtió que regulará las cargas y consensuará con el astro el tiempo en cancha durante las últimas prácticas para evitar cualquier tipo de contratiempo físico a escasos ocho días del debut mundialista el 16 ante Argelia. El plan trazado consistirá en distribuir minuciosamente los minutos de juego entre los convocados para consolidar el ritmo futbolístico del equipo titular sin asumir riesgos innecesarios.
Respecto a la enfermería del plantel, Scaloni brindó un panorama detallado sobre la evolución de los futbolistas, remarcando la rigurosidad con la que el cuerpo técnico evalúa a cada uno. "Que se entrenen y viéndolos entrenar, que estén bien. Hoy en día es difícil engañar, más allá de las ganas que tengan de estar. No nos van a poder mentir en el estado en que están", lanzó de manera categórica. De todas formas, ratificó que piezas como Gonzalo Montiel, Nahuel Molina y el juvenil Nicolás Paz ya cuentan con el alta médica y están disponibles. En sintonía, llevó calma sobre Julián Álvarez —quien arrastra una molestia en el tobillo que está cediendo— y adelantó que Leandro Paredes se integrará en los próximos días. No obstante, el DT fue realista sobre la exigencia actual: "Tenemos una semana para que se pongan lo mejor posible. Hay muchos que es difícil que lleguen al 100 por 100. Es más descanso y trabajo táctico, están llegando todos muy justos".
Uno de los focos de mayor atención médica está puesto en la lesión del arquero Emiliano Martínez. Sobre los plazos de su recuperación, el entrenador precisó: "Por los plazos que nos dieron, el viernes le sacarían parte de lo que tiene en el dedo. Si se le formó el callo sería una buena señal para ver los últimos cinco días meterle más caña. El jueves o viernes será un día importante". Esta evolución resulta clave para el cuerpo técnico, que busca tener certezas absolutas de cara al inicio de la competencia formal.
Finalmente, Scaloni no ocultó su inquietud por tener que disputar este compromiso ante el combinado europeo a tan poco del inicio de la Copa del Mundo. "El partido de mañana, de verdad, porque es una piedra importante porque hay que jugarlo y quieras o no lo vas a jugar con los chicos que van a estar en el Mundial, y con todo lo que está pasando te preocupa, sinceramente", confesó con honestidad. El director técnico concluyó dejando en claro que el foco principal está en la salud de la delegación: "Si no estaría el partido, tendríamos mucha más tranquilidad de preparar el partido ante Argelia. Me preocupa jugar el partido y que terminen bien, es la realidad. Si pasa eso vamos a llegar bien, pero falta jugar el partido de mañana".