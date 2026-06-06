Kicillof y Valdés firmaron convenios en Corrientes

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El gobernador Axel Kicillof visitó la provincia de Corrientes para suscribir, junto a su par Juan Pablo Valdés, una serie de convenios comerciales y agropecuarios destinados a potenciar a los pequeños y medianos productores de ambas jurisdicciones.
El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, encabezó este miércoles una jornada de trabajo en la ciudad de Corrientes junto al mandatario local, Juan Pablo Valdés. El encuentro, desarrollado en el Salón Dorado de la Casa de Gobierno correntina, tuvo como eje central la firma de acuerdos clave orientados a robustecer la cooperación técnica, productiva y de integración comercial entre ambos distritos.
Durante el acto, Kicillof destacó la importancia de poner en valor el federalismo a través de la solidaridad institucional y la articulación de capacidades mutuas para afrontar problemáticas compartidas. Por su parte, Valdés enfatizó la necesidad de profundizar el diálogo y el trabajo conjunto entre los gobernadores para brindar respuestas efectivas a las demandas de sus respectivas poblaciones.
Entre los puntos principales de los convenios destaca la incorporación de productores arroceros correntinos al Programa Mercados Bonaerenses, una medida diseñada para ampliar sus canales de comercialización directos mediante el acceso a ferias y mercados fijos, garantizando al mismo tiempo precios accesibles para los consumidores de Buenos Aires. Asimismo, en el plano agrario, se formalizó un esquema de cooperación técnica en mejoramiento genético animal. Mediante esta iniciativa, Buenos Aires compartirá las investigaciones desarrolladas en sus 16 Chacras experimentales para facilitar a los productores correntinos la adquisición de material genético bovino y ovino de alta calidad, promoviendo la transferencia tecnológica y la competitividad de las pymes rurales.
La comitiva oficial bonaerense que acompañó la actividad estuvo integrada por los ministros Carlos Bianco (Gobierno), Andrés Larroque (Desarrollo de la Comunidad), Javier Alonso (Seguridad) y Javier Rodríguez (Desarrollo Agrario), junto al intendente de Ensenada, Mario Secco, y el dirigente Alberto Descalzo.