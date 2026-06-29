Rescatistas de 27 países trabajan en Venezuela

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A petición del Gobierno venezolano, 44 equipos internacionales de búsqueda y rescate urbano, conocidos como USAR, han desplegado 2245 especialistas y 140 perros de búsqueda para extraer a posibles sobrevivientes de estructuras colapsadas y brindar atención médica inicial, informó este sábado la Oficina de la ONU para la Coordinación de Asuntos Humanitarios.
Los rescatistas proceden de Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Ecuador, El Salvador, Guatemala, México, Panamá, Perú y República Dominicana; así como de Alemania, Chequia, España, Estados Unidos, Francia, Italia, Jordania, Lituania, los Países Bajos, Qatar, Reino Unido, Serbia, Siria, Suiza y Turquía.
Al 27 de junio, las autoridades oficiales han confirmado que al menos 1430 personas han muerto y otras 3238 han resultado heridas tras los devastadores terremotos gemelos que sacudieron esta semana el norte del país.
Unos 680.000 niños se encuentran entre los 1,8 millones de personas que necesitan asistencia humanitaria tras los terremotos que sacudieron Venezuela el 24 de junio, informó este domingo UNICEF. Los daños a hospitales, escuelas y sistemas de agua agravan la situación de las familias afectadas, muchas de las cuales siguen fuera de sus hogares.
Los dos sismos, de magnitudes 7,2 y 7,5, dejaron al menos 1430 muertos y 3238 heridos, según el balance oficial más reciente. Más de 3100 familias han resultado damnificadas, mientras las autoridades continúan evaluando los daños y las réplicas mantienen la incertidumbre en las zonas afectadas.