Amnistía Internacional demanda a San Isidro por obstruir el acceso al aborto

política
Amnistía Internacional Argentina presentará una demanda judicial contra la Municipalidad de San Isidro por la institucionalización de barreras ilegales en el acceso a la interrupción voluntaria y legal del embarazo.
La organización de Derechos Humanos brindará una conferencia de prensa este miércoles a las 10.00 en Av. Centenario 422, 1er piso, también se podrá seguir online por el perfial de instagram @abortozn. Los detalles de la acción judicial, sus fundamentos y las medidas solicitadas serán presentados en este conferencia de prensa convocada junto con la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito – Conurbano Norte.
La demanda busca frenar la aplicación de un circuito informal, sin acto administrativo ni publicidad oficial, que en los hechos impone requisitos y procedimientos contrarios a la Ley 27.610. Según la organización, estas prácticas vulneran los derechos de mujeres y personas gestantes, generan demoras injustificadas en el acceso a la salud y comprometen a profesionales sanitarios en conductas contrarias a sus deberes legales y profesionales.