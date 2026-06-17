El Papa a los abuelos: "No teman a la fragilidad, recen conmigo por la paz"

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El Vaticano publica el mensaje del papa León XIV para la Sexta Jornada Mundial de los Abuelos y las Personas Mayores, que se celebrará el cuarto domingo de julio, con el lema "Nunca te olvidaré".
"La vejez no es un tiempo de fracaso, sino una vocación especial", subraya el papa León XIV en su mensaje para la VI Jornada Mundial de los Abuelos y las Personas Mayores, que se celebrará el 26 de julio, con el lema "Nunca te olvidaré", que fue publicado hoy por el Vaticano. "A través del profeta Isaías, el Señor promete que jamás se olvidará de ninguno de nosotros. Nos asegura que tiene nuestros rostros grabados en las palmas de sus manos y que su amor es mayor que el de una madre por su hijo".
En el texto, el Papa León afirma que el profeta nos ofrece un atisbo de un diálogo íntimo e intenso en el que Dios se dirige, en términos familiares, a cada persona individualmente y al pueblo en su conjunto, diciendo que incluso actualmente podemos leer estas palabras como referidas a cada uno de nosotros.
A cualquier edad, amados hijos e hijas de Dios
Estas palabras que nos llenan de consuelo y esperanza, dijo, son la respuesta a un sentimiento angustioso que aflige el corazón: "El Señor me ha abandonado; mi Señor se ha olvidado de mí". El Papa reconoció que muchas personas mayores comparten la dolorosa sensación de ser olvidadas, especialmente cuando experimentan soledad o, en ocasiones, se ven reducidas a un número de cama o a una enfermedad.
León XIV afirmó que la celebración del Día Mundial de los Abuelos y de las Personas Mayores es una oportunidad para redescubrir que la Iglesia está llamada a ser madre de todos, y que a cualquier edad, "siempre es posible reconocernos como hijos e hijas de Dios".