Cierre perfecto de la gira: La Selección derrotó a Islandia y ya palpita el debut mundialista

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El estadio estalla, las palmas suenan en todos los rincones y la Selección sigue ganando en esta recta final. En lo que significó el último partido amistoso de la gira preparatoria, el equipo comandado por Lionel Scaloni concretó una sólida actuación al derrotar por 3-0 a Islandia, dejando al plantel con las mejores sensaciones de cara al comienzo de un nuevo sueño mundialista.
En el arranque la Albiceleste no se hizo esperar: tras una serie de rebotes en el borde del área, Valentín Barco capturó la pelota y, con un preciso zurdazo que se coló contra el palo derecho del arquero, estableció el 1-0 inicial para romper la paridad.
A partir de allí, el trámite del compromiso se tornó sumamente friccionado, exponiendo a una selección de Islandia dispuesta a cortar los hilos del mediocampo argentino apalancándose en un juego marcadamente físico. En ese escenario repleto de imprecisiones, el juvenil Nicolás Paz tuvo en sus pies la oportunidad de estirar la diferencia a través de un mano a mano que el arquero Gunnlaugsson logró tapar con solvencia tras una rápida salida.
Ya en el complemento, la tónica ofensiva nacional se acentuó. En una de las primeras aproximaciones, Lautaro Martínez la pinchó dentro del área para habilitar a Alexis Mac Allister, cuyo remate terminó estrellándose contra el palo izquierdo; el mismo caño que, minutos más tarde, le ahogaría el grito de gol al propio Martínez luego de una buena definición en el área chica.
El punto más alto de la jornada y la vibración de las tribunas llegaron con el ingreso del capitán. Lionel Messi pisó el césped y, a los pocos minutos de juego, debió hacerse cargo de la ejecución de un penal sancionado por una infracción del arquero rival sobre Lautaro Martínez. Con una impecable definición de zurda, el diez estiró la ventaja poniendo el 2-0 transitorio. Sobre el cierre del cotejo, una precisa triangulación colectiva entre el propio Messi, Rodrigo De Paul y Thiago Almada culminó con un pase a la red de este último para sellar el 3-0 definitivo.
Fiesta completa para una Scaloneta que ya se puso en marcha con el rodaje necesario. Terminaron los ensayos amistosos y el margen de pruebas llegó a su fin; ahora llega el momento de defender el título.