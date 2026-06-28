Batalla en el GP de Austria: El balance de Colapinto

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George Russell se adueñó de Spielberg en un cierre al límite y Franco Colapinto vio la bandera a cuadros en Austria. El británico largó adelante y contuvo los embates de Max Verstappen sobre el epílogo en una competencia signada por el desgaste físico, en tanto que el volante de Pilar batalló con los problemas eléctricos del Alpine.
La octava cita del calendario mundial de la Fórmula 1 entregó un espectáculo vibrante en el trazado de Red Bull Ring, bajo una atmósfera de calor agobiante que diezmó la resistencia de varios monoplazas. En una definición a pura tensión que constó de 71 giros, George Russell capitalizó al máximo haber partido desde la pole para capturar el triunfo con su Mercedes. El británico debió recurrir a toda su pericia para neutralizar el avance final tanto de Max Verstappen como de Kimi Antonelli, quienes le metieron presión hasta los metros decisivos. Por el lado del automovilismo nacional, el foco estuvo puesto en la labor del pilarense Franco Colapinto, quien aguantó el ritmo en una carrera de desgaste para finalizar la prueba en el lote del fondo.
El clasificador definitivo y las principales alternativas del domingo se resumen a continuación:
El podio del Gran Premio: Russell se quedó con el escalón más alto del podio al marcar un tiempo global de 1:26:37.979. Apenas atrás arribó Verstappen, ubicándose a una brecha de +1,611 segundos, mientras que el tercer puesto se lo adjudicó Antonelli a +1,986 segundos, un resultado que le permite al italiano continuar al frente de la tabla general por 40 puntos.
Los diez de avanzada: La cuarta colocación en el clasificador general le correspondió a Oscar Piastri con el McLaren. Detrás de él terminó Lewis Hamilton con la Ferrari en la quinta posición (retrasado por una penalización de los comisarios tras un áspero sobrepaso), por delante de Isack Hadjar con el Red Bull. Los casilleros puntuables restantes fueron propiedad de Lando Norris, Charles Leclerc, Liam Lawson y Arvid Lindblad.
El andar de Franco Colapinto: En una jornada cuesta arriba para los intereses de la escudería Alpine por las condiciones del piso y problemas eléctricos y de batería, el bonaerense comenzó su estrategia utilizando las gomas de compuesto medio. Tras sostener diversas disputas en pista con el tránsito del fondo, Colapinto se ubicó en el 15.° casillero final.
Deserciones en pista: El circuito austríaco se cobró cuatro bajas antes de tiempo. Lance Stroll se retiró por fallas asociadas al recuperador de energía (ERS), mientras que el Williams de Carlos Sainz quedó estático en plena recta debido a un desperfecto en la planta eléctrica. Por último, la estructura Cadillac padeció un doble abandono en los giros de apertura, ya que Sergio Pérez y Valtteri Bottas tuvieron que guardar sus autos en el garaje ante la alarmante temperatura en los elementos de frenado.