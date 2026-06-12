Norris lideró las prácticas libres en el circuito de Barcelona

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El corredor británico de McLaren comandó los tiempos en el trazado de Barcelona, aventajando por una mínima diferencia a George Russell y a su compañero Oscar Piastri, en una jornada donde la degradación de las gomas y las dificultades de tracción desafiaron a los competidores. Franco Colapinto en P15.
La actividad de la máxima categoría del automovilismo se puso en marcha en suelo europeo con una paridad asombrosa. En el marco del segundo ensayo libre con vistas al Gran Premio de Barcelona, Lando Norris consiguió establecer la vuelta más veloz de la parrilla. El conductor de McLaren exhibió un ritmo implacable para aventajar por apenas 57 milésimas de segundo a la flecha de plata de George Russell y a la otra unidad de la escudería conducida por el australiano Oscar Piastri, dejando en evidencia lo reñida que se perfila la pelea en la parte alta de la grilla.
El entrenamiento de una hora de duración contó con la dotación completa de los 22 corredores titulares sobre el asfalto. Esta situación contrastó con lo vivido durante la primera tanda matutina, en la cual siete escuderías optaron por ceder los asientos de sus monoplazas para permitir el rodaje de jóvenes promesas. Desde los primeros giros del segundo turno, la pista catalana mostró una notable mejoría en sus condiciones, permitiendo que Max Verstappen rozara los mejores registros de la mañana utilizando el compuesto de caucho más rígido provisto por Pirelli, una estrategia que expuso el incremento de velocidad del circuito a medida que acumulaba caucho.
La barrera del minuto y dieciséis segundos se quebró por primera vez gracias a una gran vuelta de Piastri, quien detuvo los cronómetros en 1m 15s 724 con el caucho intermedio. Mientras el australiano marcaba el rumbo, Verstappen lidiaba con la inestabilidad de su Red Bull, manifestando serios inconvenientes para encontrar estabilidad con el calzado duro. Por su parte, Russell tampoco la tuvo fácil en ese tramo: el de Mercedes experimentó una pérdida repentina de control en la parte trasera de su auto al transitar la prolongada curva 3, un susto que lo obligó a pisar momentáneamente la zona de escape antes de recuperarse y trepar provisionalmente al segundo escalón del clasificador.
Por otro lado, la atención local estuvo concentrada en la labor de Franco Colapinto, quien aprovechó la tanda para acumular kilometraje y trabajar exhaustivamente en el ritmo de carrera de su monoplaza, buscando un balance óptimo en un trazado que castiga severamente los neumáticos traseros. En sintonía con las escuderías de mitad de tabla, el equipo Alpine también desplegó una agenda enfocada en evaluar la evolución de sus mejoras aerodinámicas, recolectando datos cruciales en tandas largas para intentar dar el salto en la competitiva jornada del sábado.