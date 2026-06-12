Lanzan "Raspá y Ganá" para los días de partido de la Selección

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En el marco del Mundial 2026, MODO lanza "Raspá y Ganá" con el auspicio de Sporting (tienda deportiva líder en accesorios, calzado e indumentaria deportiva): una acción especial que premiará a los usuarios que realicen compras durante los días de los partidos de la Selección en fase de grupos.
Hay en juego 10 premios de $1.000.000 por cada fecha de fase de grupos, que se acreditarán en la cuenta del ganador. image2 Cada vez que los usuarios paguen con MODO, desde la app de su banco o desde la app MODO durante el día del partido y en cualquier comercio, con una compra mínima de $20.000, accederá automáticamente a una raspadita digital para participar por uno de los 10 premios de $1.000.000.
La acción estará disponible para usuarios de bancos adheridos, entre ellos ICBC, Bancor, Santander, Galicia, YOY, Patagonia, BNA, Credicoop, Macro, Supervielle, BBVA, Ciudad, Hipotecario, Corrientes y Grupo Petersen.
¿Cómo participar?
Pagá con MODO el día en que juegue la Selección Argentina en la fase de grupos del Mundial 2026. Realizá una compra mínima de $20.000 desde la app de tu banco o desde la app MODO. Accedé a tu raspadita digital dentro de la app y descubrí si sos uno de los 10 ganadores de $1.000.000.
Esta acción refleja el compromiso de MODO y los bancos del ecosistema de estar presentes en los momentos claves para los usuarios, sumando propuestas de valor y conveniencia en los pagos cotidianos de los argentinos.